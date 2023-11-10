В Литву опять приплыл "привет" из Беларуси. Но был перехвачен литовскими пограничниками

 
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ФОТО: VSAT

В Немане снова появились "плоты" контрабандистов из Беларуси. Три таких "привета" сотрудники Варенского погранотряда нашли на берегу реки. В них было 750 пачек белорусских сигарет, сообщает Погранслужба Литвы.

Сотрудники Друскининкайской погранзаставы обнаружили на берегу Немана три плоских квадратных свертка.

К пачкам, завернутым в черный полиэтилен, прикрепили тротуарную плитку, а всю конструкцию еще обмотали бесцветной пленкой. В каждой пачке было 250 пачек сигарет "Фест" с белорусскими этикетками. Стоимость всех 750 пачек сигарет, включая обязательные налоги в Литве, составляет почти 3130 евро. Ведется расследование.

Месяц назад примерно в том же месте друскининкайские пограничники обнаружили приплывшую в Неман шину от автомобильного колеса с 950 пачками сигарет и GPS-оборудованием.

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