В Литву опять приплыл "привет" из Беларуси. Но был перехвачен литовскими пограничниками

К пачкам, завернутым в черный полиэтилен, прикрепили тротуарную плитку, а всю конструкцию еще обмотали бесцветной пленкой. В каждой пачке было 250 пачек сигарет "Фест" с белорусскими этикетками. Стоимость всех 750 пачек сигарет, включая обязательные налоги в Литве, составляет почти 3130 евро. Ведется расследование.