29 августа 2023 г. 13:37

В Литву опять прилетел дрон из Беларуси. Снова не пустой

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

В Вильнюсской области пограничниками был принудительно посажен беспилотник из Беларуси. Летательный аппарат был нагружен контрабандными сигаретами, передает Погранслужба Литвы.

Во вторник после полуночи сотрудники заставы Лаворишки Вильнюсского погранотряда, находясь на дежурстве возле села Мачюлишки Шальчининкского района, примерно в полукилометре от государственной границы с Беларусью, заметили самодельный летательный объект. Он был принудительно посажен.

Беспилотник был с грузом - 500 пачек сигарет "Фест" с белорусской маркировкой. Также территория была проверена патрулем со служебной собакой, но встречающий груз нарушитель, к сожалению, не был обнаружен.

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