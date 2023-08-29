В Литву опять прилетел дрон из Беларуси. Снова не пустой

Во вторник после полуночи сотрудники заставы Лаворишки Вильнюсского погранотряда, находясь на дежурстве возле села Мачюлишки Шальчининкского района, примерно в полукилометре от государственной границы с Беларусью, заметили самодельный летательный объект. Он был принудительно посажен.

Беспилотник был с грузом - 500 пачек сигарет "Фест" с белорусской маркировкой. Также территория была проверена патрулем со служебной собакой, но встречающий груз нарушитель, к сожалению, не был обнаружен.