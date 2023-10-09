В Литву из Беларуси "приплыла" посылка. Но досталась она пограничникам

 
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ФОТО: VSAT

В руки друскининкайских пограничников попала партия контрабандных сигарет, которая "приплыла" из Беларуси - около тысячи пачек, сообщает Погранслужба Литвы.

В субботу вечером сотрудники Варенского погранотряда заставы Друскининкай зафиксировали плавающий круглый объект в Немане недалеко от деревни Швендубре.

Примерно в 3 м от берега, на высоте около 10 см над поверхностью воды пограничники достали камеру автомобильной шины. Выяснилось, что для регулировки наклона внутрь камеры, покрытой черной полиэтиленовой пленкой, добавили песок, а сверху установили GPS-оборудование.

Внутри камеры было обнаружено 950 пачек сигарет "Минск Капитал QS" и NZ Gold с белорусской этикеткой. Груз изъят, ведется расследование.

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