В Литву из Беларуси "приплыла" посылка. Но досталась она пограничникам

В субботу вечером сотрудники Варенского погранотряда заставы Друскининкай зафиксировали плавающий круглый объект в Немане недалеко от деревни Швендубре.

Примерно в 3 м от берега, на высоте около 10 см над поверхностью воды пограничники достали камеру автомобильной шины. Выяснилось, что для регулировки наклона внутрь камеры, покрытой черной полиэтиленовой пленкой, добавили песок, а сверху установили GPS-оборудование.