10 августа 2023 г. 14:05

В Литву из Беларуси прилетел самодельный дрон

 
Reform.by
ФОТО: vsat.lrv.lt
Литовские пограничники приземлили дрон, который прилетел в Литву из Беларуси с сигаретами. Пограничники заметили беспилотник вечером 8 августа, перехватили управление аппаратом при помощи антидронового оборудования и произвели принудительную посадку.

Упавший дрон нашли в километре от белорусской границе. На поле возле него были разбросаны сигареты – 360 пачек NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Беспилотник оказался самодельным. Размах его крыльев составлял три метра. Литовская погранслужба отмечает изобретательность белорусов, которые конструируют собственные модели беспилотники на базе китайских.

"Жаль только, что единственным стимулом для белорусских "эдисонов" является нелегальная переправка контрабандных сигарет из Беларуси", – заявляет Служба охраны госграницы Литвы.

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