В Литву из Беларуси прилетел самодельный дрон

Упавший дрон нашли в километре от белорусской границе. На поле возле него были разбросаны сигареты – 360 пачек NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Беспилотник оказался самодельным. Размах его крыльев составлял три метра. Литовская погранслужба отмечает изобретательность белорусов, которые конструируют собственные модели беспилотники на базе китайских.