В Литве женщина пошла за грибами, а нашла самогонную "фабрику"

Жительница Расейняйского района, отправившаяся в лес за грибами, нашла не только дары леса, но и "самодельную" самогонную фабрику". Информацией о своей находке она поделилась с полицией.

Выехав в указанное сельчанкой место, полицейские обнаружили разбросанные по лесу отдельные части самодельного "алкозавода". Продолжая расследование, 6 сентября сотрудники полиции еще раз проверили это место и попали в самый разгар процесса производства самогона.

За процессом изготовления самогона присматривали двое мужчин. Увидев полицейских, они прыгнули в машину NISSAN PATROL и попытались скрыться. Но попытка не удалась.