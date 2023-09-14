В Литве женщина пошла за грибами, а нашла самогонную "фабрику"

 
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ФОТО: siauliai.policija.lrv.lt/

В начале сентября жительница Расейняйского района пошла за грибами в лес. Но интересной находкой стали не только грибы. В лесу она нашла самодельную самогонную "фабрику", о чем известила полицию, сообщает комиссариат полиции Шяуляйского уезда.

Жительница Расейняйского района, отправившаяся в лес за грибами, нашла не только дары леса, но и "самодельную" самогонную фабрику". Информацией о своей находке она поделилась с полицией.

Выехав в указанное сельчанкой место, полицейские обнаружили разбросанные по лесу отдельные части самодельного "алкозавода". Продолжая расследование, 6 сентября сотрудники полиции еще раз проверили это место и попали в самый разгар процесса производства самогона.

За процессом изготовления самогона присматривали двое мужчин. Увидев полицейских, они прыгнули в машину NISSAN PATROL и попытались скрыться. Но попытка не удалась.

В итоге полиция обнаружила более 150 литров самогона. Оба задержанных проживают в Расейняйском районе, один из них уже "засветился" своей криминальной биографией ранее. Им предъявлены подозрения в незаконном производстве крепких алкогольных напитков.

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