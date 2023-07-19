В Литве заводчик норок признан виновным в мошенничестве

По данным правоохранительных органов, чтобы создать впечатление о намерении выполнить взятые на себя обязательства, фермер предоставил компании 147 шкурок, в то время уже имея заключенный дополнительный договор с компанией в Финляндии, которой он обязался поставить не менее 3 тыс. шкурок, за что получил от компании более 18 тыс. евро.

Свою вину в совершении преступных деяний мужчина не признал. Мужчина заявил, что поставка шкурок норки не состоялась из-за поломки холодильника на ферме, поэтому шкурки пришлось утилизировать, а по обвинению в ненадлежащем ведении бухучета, по словам Каунасского окружного суда, необоснованно обвинял сотрудников бухгалтерской компании.