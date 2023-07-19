В Литве заводчик норок признан виновным в мошенничестве

По сообщению Каунасского окружного суда, заводчик норок обманным путем, в пользу себя и своего хозяйства, завладел дорогостоящим чужим имуществом. Будучи фермером, занимающимся разведением норок, он заключил с действующей в Финляндии компанией договор авансового финансирования, согласно которому он обязался предоставить клиентам 6 тыс. шкурок в течение одного сезона выращивания норок и за этот заказ получил аванс в размере 114 тыс. евро.
По данным правоохранительных органов, установлено, что из полученных денег мужчина обналичил более 55 тыс. евро и не предоставил никаких документов, подтверждающих расходы, а также преследуя цель завладеть чужим имуществом обманным путем, осознавая, что не выполнит свои обязательства, заключил договор на эти же шкурки с канадской компанией, взяв на себя обязательство до конца января 2019 года предоставить 5 тыс. необработанных шкурок норки.
Как указано в сообщении, от действующей в Канаде компании фермер получил аванс в размере 75 тыс. евро, из них около 23 тыс. евро он обналичил, не представив никаких документов, подтверждающих расходы, а оставшуюся сумму использовал для погашения своих финансовых обязательств, перечислив на личный банковский счет бывшей супруги и оплатив различные товары и услуги.
По данным правоохранительных органов, чтобы создать впечатление о намерении выполнить взятые на себя обязательства, фермер предоставил компании 147 шкурок, в то время уже имея заключенный дополнительный договор с компанией в Финляндии, которой он обязался поставить не менее 3 тыс. шкурок, за что получил от компании более 18 тыс. евро.
Свою вину в совершении преступных деяний мужчина не признал. Мужчина заявил, что поставка шкурок норки не состоялась из-за поломки холодильника на ферме, поэтому шкурки пришлось утилизировать, а по обвинению в ненадлежащем ведении бухучета, по словам Каунасского окружного суда, необоснованно обвинял сотрудников бухгалтерской компании.
Суд, приняв во внимание все обстоятельства и оценив собранные по делу доказательства, сделал вывод об их достаточности для доказательства вины мужчины в инкриминируемых ему преступлениях, и отметил, что ни один из опрошенных свидетелей не подтвердил версию о хранении шкурок норки в холодильнике. Также доказано, что фермер, имея долги, хотел использовать полученные авансовые денежные средства, предназначенные для выращивания норок, для получения личной выгоды, сообщает Каунасский окружной суд.