В Литве за пьяное вождение задержаны двое граждан Латвии

Полиция Шяуляйского округа отмечает, что 20 февраля, в 20.50 ч. на Дороге Йонишкис-Жагаре-Новая Акмяне был остановлен автомобиль VW Passat.
Автомобилем управляла гражданка Латвии (1976 г.р.). Она была пьяна (1,68 промилле). Выяснилось также, что у женщины нет прав на вождение.
Полиция забрала у нее ключи от автомобиля и посадила женщину в служебный авто. Через полчаса полиция остановила тот же автомобиль. На этот раз им управлял еще более пьяный (2,03 промилле) гражданин Латвии (1993 г.р.), у которого также не было прав на вождение.
Обоих граждан Латвии задержали и поместили в КПЗ. Ведется расследование.
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