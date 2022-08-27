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В Швенченском районе погибла молодая женщина. По предварительным данным, она попала под поезд между остановками Паилгис и Бездонис.
Traukinys pervažoje partrenkė paauglę
Traukinys pervažoje partrenkė paauglę
© DELFI / Ainis Gurevičius

26 августа, в 19.38 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Швенченском районе поезд насмерть сбил молодую женщину.

Департамент полиции сообщил, что погибла молодая женщина 2000 г.р.

В 21.07 ч. того же дня поступило сообщение о том, что в Кайшядорском районе, в Кяртуписе поезд насмерть сбил человека.

Департамент полиции уточнил, что на полустанке Палямонас-Правенишкес под поезд попала и погибла женщина (1949 г.р.).

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