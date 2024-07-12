2024.07.12 09:39

В Литве за минувшие сутки пожарные 66 раз выезжали на уборку поваленных бурей деревьев

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Per praėjusią parą ugniagesiai 66 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių
Per praėjusią parą ugniagesiai 66 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių
ФОТО: „Kas Vyksta Kaune“

За минувшие сутки, после прошедшей бури с грозой, пожарные 66 раз выезжали на уборку поваленных бурей деревьев, сообщил Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По данным ДПОС, с 6.00 час. четверга до 6.00 час. пятницы пожарные 66 раз выезжали на уборку поваленных бурей деревьев с проезжей части дороги.

За последние сутки поступило четыре сообщения о деревьях, упавших на автомобили.

Больше всего спасательных операций было проведено в Каунасском уезде – 23. В Шяуляйском уезде за минувшие сутки пожарные выполнили 14 спасательных операций, в Паневежском – 10, в Утенском – 8, в Мариямпольском –7, в Вильнюсском 2 и в Алитусском уезде – 2.

Как сообщила представитель ДПОС Эдита Зданявичене, во время прошедшей бури никто не пострадал.

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