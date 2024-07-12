В Литве за минувшие сутки пожарные 66 раз выезжали на уборку поваленных бурей деревьев

По данным ДПОС, с 6.00 час. четверга до 6.00 час. пятницы пожарные 66 раз выезжали на уборку поваленных бурей деревьев с проезжей части дороги.

За последние сутки поступило четыре сообщения о деревьях, упавших на автомобили.

Больше всего спасательных операций было проведено в Каунасском уезде – 23. В Шяуляйском уезде за минувшие сутки пожарные выполнили 14 спасательных операций, в Паневежском – 10, в Утенском – 8, в Мариямпольском –7, в Вильнюсском 2 и в Алитусском уезде – 2.