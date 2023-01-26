Прокуратура сообщила, что 25 января вечером полиция Мариямпольского округа получила сообщение о том, что у гражданина Украины на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалкай вооруженные неизвестные, выдававшие себя за полицейских, остановили его автомобиль и похитили сумку.
Согласно материалам дела, в сумке было много денег - 12 млн. гривен (больше 305 000 евро). Сейчас ищут подозреваемых.
Ведется расследование.
За вооруженный грабеж грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.
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