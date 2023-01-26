aA
Гражданин Украины сообщил, что вооруженные грабители отняли у него крупную сумму денег.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© ELTA / Andrius Ufartas

Прокуратура сообщила, что 25 января вечером полиция Мариямпольского округа получила сообщение о том, что у гражданина Украины на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалкай вооруженные неизвестные, выдававшие себя за полицейских, остановили его автомобиль и похитили сумку.

Согласно материалам дела, в сумке было много денег - 12 млн. гривен (больше 305 000 евро). Сейчас ищут подозреваемых.

Ведется расследование.

За вооруженный грабеж грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии

В последнее время в Литве значительно подорожали...

Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком

С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...

Европарламентарий Раса Юкнявичене: не все верят, но я верю, что Россия может стать другим государством

"Не все верят, что Россия сможет стать другим...

В Вильнюсе в четверг прогнозируют сильный снег

Вильнюсская муниципальная компания Grinda в фейсбуке...

Министр культуры Литвы: русским произведениям в литовских театрах должен быть объявлен ментальный карантин

В репертуаре Клайпедского драматического театра по...