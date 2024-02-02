В Литве в прошлом году было получено почти 6600 сообщений о возможной коррупции

Сообщается, что в 2023 году 35 человек получили выплаты за предоставление полезной информации, которая помогла раскрыть или предотвратить преступные действия коррупционного характера. Им было выплачено более 36 тыс. евро.

Максимальная выплата на человека увеличилась до 5000 евро после вычета налогов.

Руководитель Отдела рассмотрения сообщений ССР Микас Букаускас сказал, что растущее количество сообщений свидетельствует о высоком доверии к ССР.

"Мы рады, что количество сообщений растет, количество полученных сообщений в 2023 году было рекордным – 6 599 сообщений, в 2022 году – 4 729 сообщений, в 2021 году – 4 350 сообщений. В 2023 году ССР, проанализировав заявления физических лиц, начало 44 досудебных расследования. Наибольшее количество сообщений поступило о возможных нарушениях законодательства в сферах охраны окружающей среды, здравоохранения, самоуправления и юстиции", - сказал он.