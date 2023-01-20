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В четверг, 19 января, полиция начала три расследования в связи с найденными телами мужчин.
Živilės Bružienės gaminamos žvakės
Živilės Bružienės gaminamos žvakės
© Asmeninio albumo nuotr.

Сообщается, что в 9.50 ч. в Паневежском районе, в деревне Науяроджяй в канаве с водой было найдено тело мужчины (1961 г.р.). Тело мужчины из канавы извлекли пожарные-спасатели. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружили.

В 14.34 ч. того же дня в Шяуляйском районе, в лесу в деревне Даугеляй, было обнаружено тело молодого человека 1998 г.р. без внешних следов насилия. Этого молодого человека разыскивали с 23 декабря 2022 г.

В 15.35 ч. того же дня в Варенском районе, в деревне Недзинге, в речке было обнаружено тело мужчины 1957 г.р. Пожарные-спасатели достали тело из воды.

Во всех случаях полиция выясняет причины гибели мужчин.

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