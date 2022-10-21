В Литве в двух фурах нашли белорусские сигареты на более чем 830 тысяч евро

Вечером 17 октября в пункт пропуска "Твярячюс" прибыл грузовой автомобиль Renault. Водитель — гражданин Беларуси — заявил, что фура пустая, однако таможенники не поверили: крыша полуприцепа была значительно толще, чем должна быть. При досмотре выяснилось, что в потолке есть тайник. В нем обнаружили 55 460 пачек сигарет.

Похожая история случилась 18 октября в пункте пропуска "Шальчининкай" Из Беларуси прибыл якобы пустой грузовик DAF, но при рентген-контроле таможенники установили, что в полу и передней стенке полуприцепа есть тайники. В них обнаружили 169 574 пачки сигарет

Стоимость изъятой контрабанды с учетом всех обязательных налогов составила 837 тыс. евро.

В связи с инцидентами литовские таможенники инициировали досудебное расследование, которое ведет окружная прокуратура. После допроса оба водителя были отпущены. У них изъяли документы и запретили выезжать из страны.