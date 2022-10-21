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В Шальчининкае и Твярячюсе таможенники задержали два "пустых" грузовика с контрабандными сигаретами на более чем 830 тыс. евро, сообщили в литовской таможне.
В Литве в двух фурах нашли белорусские сигареты на более чем 830 тысяч евро
© Irmuitine.lt

Вечером 17 октября в пункт пропуска "Твярячюс" прибыл грузовой автомобиль Renault. Водитель — гражданин Беларуси — заявил, что фура пустая, однако таможенники не поверили: крыша полуприцепа была значительно толще, чем должна быть. При досмотре выяснилось, что в потолке есть тайник. В нем обнаружили 55 460 пачек сигарет.

Похожая история случилась 18 октября в пункте пропуска "Шальчининкай" Из Беларуси прибыл якобы пустой грузовик DAF, но при рентген-контроле таможенники установили, что в полу и передней стенке полуприцепа есть тайники. В них обнаружили 169 574 пачки сигарет

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В связи с инцидентами литовские таможенники инициировали досудебное расследование, которое ведет окружная прокуратура. После допроса оба водителя были отпущены. У них изъяли документы и запретили выезжать из страны.

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