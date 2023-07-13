В Литве третьи сутки ищут пропавшего без вести подростка

15-летнего Локимантаса Тарайле ищут с 10 июля. Delfi уже писал, что подросток 10 июля, около 18.20 ч. ушел из мастерской в деревне Слабада (Вильнюсский район) погулять у реки и до сих пор не вернулся. Где он находится - неизвестно.

Мать подростка обеспокоена и живет в неизвестности. У подростка с собой не было ни телефона, ни денег. У юноши не было и верхней одежды.

Полиция пока не напала на след пропавшего. Полиция признает, что отсутствие телефона значительно осложняет поиски пропавшего.