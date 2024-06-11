2024.06.11 16:06

В Литве таможенники нашли у гражданина России детали оружия

 
ELTA
Пункт пропуска Мядининкай
Пункт пропуска Мядининкай
ФОТО: VSAT

Таможенники Мядининкского дорожного поста задержали легковой автомобиль, в котором, как подозревается, из Беларуси перевозились детали оружия.

Как сообщила Таможня Литвы, задержанным автомобилем Jaguar управлял гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии.

В ходе проверки в автомобиле обнаружены 21 рукоятка оружия, 5 регулируемых складных прикладов для автоматического оружия, 9 тактических прикладов с регулируемой подушкой, 9 лож для винтовки, 21 единица направляющих для крепления специального оборудования к оружию.

По словам таможенников, детали с маркировкой „83 ОТК“, возможно, предназначены для огнестрельного оружия.

Перевозимые товары были задержаны с целью установления их кода, стоимости и выяснения того, являются ли они военного или двойного назначения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии