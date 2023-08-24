В Литве с погоней задержали группу нелегалов, въехавших из Латвии

"В среду суд разрешил арестовать подозреваемую на три месяца, а граждане Афганистана были переданы Латвии", — сообщил в среду пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Ехавшая в автомобиле группа нелегальных мигрантов была задержана в понедельник по запросу латвийских властей.

Сотрудники Шяуляйской пограничной заставы Пагегяйского пограничного соединения СОГГЛ получили информацию от латвийских пограничников о том, что из их страны в сторону Литвы с погоней скрылся автомобиль Renault Traffic.

Пограничники заметили автомобиль с латвийскими номерами в Пасвалисском районе, примерно в пяти километрах от районного центра, на дороге Рига-Паневежис.

Пограничники включили фары и остановили микроавтобус, но водитель не сразу подчинился и остановился только после того, как проехал несколько километров. Арендованным автомобилем Renault Traffic управляла 39-летняя гражданка Португалии.