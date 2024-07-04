В Литве психолог приговорен к реальному лишению свободы за сексуальные преступления против мигрантов

Судья Вильнюсского регионального суда Вильнюсского района Аугусте Юозапавичене в среду приговорила обвиняемого к полутора годам лишения свободы и оштрафовала его на 5 тыс. евро.
Четырем пострадавшим эмигрантам, гражданам Ирака, Т. Келпша должен будет выплатить по 10 тыс. евро, т. е. в общей сложности 40 тыс. евро. Вскоре после вынесения приговора суд наложил ограничения на имущество осужденного с целью обеспечения исковых требований.
Мужчина пока находится на свободе до вступления приговора в силу. Осужденный не явился на оглашение приговора.
Осужденному также запрещено работать психологом в течение четырех лет.
Между тем, прокурор просил назначить Т. Келпше условное наказание – лишение свободы на срок 2 года и 6 месяцев, с назначением обязательств, отсрочить исполнение приговора на 2 года.
„По мнению суда, количество преступлений, совершенных Томасом Келпшой, их опасность, систематичность, его защитная позиция с целью минимизировать свою вину и тем самым избежать уголовной ответственности, в данном случае не дает суду оснований полагать, что он в будущем не будет совершать новые преступные деяния подобного характера и в то же время лишает суд возможности рассматривать заявление об отсрочке исполнения наказания в виде лишения свободы“, – заявила судья А. Юозапавичене.
Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован.
Дело о принуждении к половому сношению и хранении порнографического контента Районный суд Вильнюсского региона принял к рассмотрению почти год назад.
Дело о возможных сексуальных преступлениях рассматривалось на закрытых судебных заседаниях.
Потерпевших, проживающих в Германии, на слушаниях представлял адвокат, назначенный Центром по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией.
Т. Келпша был осужден за то, что в период с декабря 2021 г. по март 2022 г. в Мядининкайском центре регистрации иностранцев Службы охраны государственной границы, используя психологическое принуждение и пользуясь зависимостью лица, несколько раз принуждал одного эмигранта удовлетворить его сексуальные желания. Т. Келпша также обвиняется в принуждении другого эмигранта к половому сношению в марте-апреле 2022 г., позднее от него пострадали еще два эмигранта. По материалам дела, он угрожал иностранцам тем, что, если те не выполнят его прихотей, им не будет предоставлено убежище и они будут возвращены на родину.