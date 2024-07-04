В Литве психолог приговорен к реальному лишению свободы за сексуальные преступления против мигрантов

Т. Келпша был осужден за то, что в период с декабря 2021 г. по март 2022 г. в Мядининкайском центре регистрации иностранцев Службы охраны государственной границы, используя психологическое принуждение и пользуясь зависимостью лица, несколько раз принуждал одного эмигранта удовлетворить его сексуальные желания. Т. Келпша также обвиняется в принуждении другого эмигранта к половому сношению в марте-апреле 2022 г., позднее от него пострадали еще два эмигранта. По материалам дела, он угрожал иностранцам тем, что, если те не выполнят его прихотей, им не будет предоставлено убежище и они будут возвращены на родину.