В Литве проходят рейды, среди нетрезвых водителей задержан и иностранец

Полиция сообщает, что в пятницу первым был задержан нетрезвый водитель в Ширвинтском районе. В 14.20 ч., на дороге A2 был остановлен автомобиль Opel Zafira. В организме его водителя (1966 г.р.) было 2.82 промилле.

Около 17.15 ч. в Клайпедском районе, в Гаргждай, на ул. Вингё, был остановлен автомобиль Renault Megane, которым управлял водитель 1976 г.р. В организме водителя было 1,72 промилле.

Еще два пьяных водителя попались в Електренском самоуправлении и в Каунасском районе. Один из них – įиностранец, который стал участником ДТП.

9 апреля, в 17.40 ч., в деревне Клониняй Мияугонис, на ул. Пилиму, с дороги съехал тягач Scania с автоцистерной, водитель (гражданин Эстонии 1954 г.р.), от которого разило алкоголем, не смог подуть в алкотестер, поэтому для освидетельствования на трезвость у него взяли анализ крови.

9 апреля, в 17.45 ч. в деревне Бирулишкю (Каунасский район) был задержан нетрезвый (2,93 промилле) водитель (1970 г.р.) автомобиля Opel.

9 апреля, в 21.15 ч. в Каунасе, на ул. Калвариёс, автомобилем Chrysler управлял нетрезвый мужчина (1970 г.р.). В его организме было 3,01 промилле.

В Шяуляйском районе полиция остановила пьяного водителя в ночь на субботу, в 01.00 ч. В деревне Аукштялкес, на ул. Поилсё, был задержан нетрезвый (2,19 промилле) мужчина 1966 г.р., который управлял автомобилем Peugeot 407.