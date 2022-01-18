В Литве поступило сообщение о бомбах в Министерстве юстиции, Верховном суде и Генпрокуратуре

Полиция проверяет полученную информацию. В министерство приехала полиция.
В 11.54 ч., аноним звонил и в здании Верховного суда на ул. Гинею и сообщил о бомбе.
В 11.55 ч. аналогичный звонок поступил и в Генпрокуратуру, на ул. Ринктинес.
Здания проверили сотрудники антитеррористического отряда "Арас".
Информация о бомбах в суде (ул. Гинею), Генпрокуратуре (ул. Ринктинес) и Минюсте (пр. Гедиминаса) не подтвердилась.
Из-за ложных сообщений начато расследование по 1 ч. 285 ст. УК ЛР.
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