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18 января, в 12.08 ч., Вильнюсская полиция получила сообщение из Минюста о том, что в министерство звонил аноним и сказал, что в здании находится бомба.
В Литве поступило сообщение о бомбах в Министерстве юстиции, Верховном суде и Генпрокуратуре
© DELFI / Tomas Vinickas

Полиция проверяет полученную информацию. В министерство приехала полиция.

В 11.54 ч., аноним звонил и в здании Верховного суда на ул. Гинею и сообщил о бомбе.

В 11.55 ч. аналогичный звонок поступил и в Генпрокуратуру, на ул. Ринктинес.

Здания проверили сотрудники антитеррористического отряда "Арас".

Информация о бомбах в суде (ул. Гинею), Генпрокуратуре (ул. Ринктинес) и Минюсте (пр. Гедиминаса) не подтвердилась.

Из-за ложных сообщений начато расследование по 1 ч. 285 ст. УК ЛР.

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