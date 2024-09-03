2024.09.03 10:44

В Литве осужденные ушли на работу и в магазин, а в колонию не вернулись

 
Ингрида Стенюлене
ELTA
ru.DELFI.lt
Пропали осужденные, отправившиеся на работу и в магазин
Пропали осужденные, отправившиеся на работу и в магазин
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

После работы и похода в магазин трое осужденных не вернулись в места заключения – эти лица находятся в розыске.

В понедельник вечером, в 21.27 час. в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о том, что в Правенишкскую колонию в Кайшядорском районе не вернулся 33-летний осужденный. Он имел право на передвижение без конвоя или сопровождения.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается Тюремная служба Литвы.

Сотрудники правоохраны также разыскивают еще двоих осужденных, которые ушли на работу и не вернулись в места отбывания наказания.

Как сообщили в Алитусской колонии, в субботу, к назначенному часу, к 12.00 час., из короткого похода в магазин не вернулся Айдас Клапатаускас (1983 г. р.).

Осужденный объявлен в розыск.

По сообщению Правенишкской колонии №1, в субботу, к назначенному часу, с работы не вернулся осужденный Ромуальдас Бразовский (1999 г. р.).

Осужденный объявлен в розыск.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии