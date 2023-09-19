В Литве обнаружена очередная партия контрабандных сигарет стоимостью более 41 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
На прошлой неделе на погранпункте пропуска Райгардас таможенники задержали грузовик с незаконной контрабандой сигарет – по всему автомобилю было спрятано около 10 тыс. пачек сигарет, говорится в пресс-релизе.

По данным таможни, гражданин Беларуси, прибывший на грузовике SCANIA из Беларуси в Литву через пограничный пункт пропуска Райгардас в воскресенье, заявил, что не перевозит запрещенные, ограниченные или облагаемые налогом товары и предметы.

В ходе таможенного досмотра контрабандные сигареты были обнаружены в специально оборудованных тайниках автомобиля: сиденьях, спальнике, переносных топливных баках и матрасах.

После подсчета выяснилось, что всего было спрятано более 10 тыс. пачек сигарет с белорусскими бандеролями. Их общая стоимость составляет более 41 тыс. евро.

Водитель грузовика задержан, Каунасское отделение Криминальной таможенной службы (КТС) начало досудебное расследование по факту контрабанды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, выемка документов и денежный залог, говорится в пресс-релизе.

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