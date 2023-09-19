В Литве обнаружена очередная партия контрабандных сигарет стоимостью более 41 000 евро

По данным таможни, гражданин Беларуси, прибывший на грузовике SCANIA из Беларуси в Литву через пограничный пункт пропуска Райгардас в воскресенье, заявил, что не перевозит запрещенные, ограниченные или облагаемые налогом товары и предметы.
В ходе таможенного досмотра контрабандные сигареты были обнаружены в специально оборудованных тайниках автомобиля: сиденьях, спальнике, переносных топливных баках и матрасах.
После подсчета выяснилось, что всего было спрятано более 10 тыс. пачек сигарет с белорусскими бандеролями. Их общая стоимость составляет более 41 тыс. евро.
Водитель грузовика задержан, Каунасское отделение Криминальной таможенной службы (КТС) начало досудебное расследование по факту контрабанды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, выемка документов и денежный залог, говорится в пресс-релизе.