В Литве начинает работу анонимная горячая линия для сообщений о наркоторговцах

"Надеюсь, телефонная линия для сообщения о сбыте наркотических веществ принесет положительные результаты", – говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.
Как ранее заявил комиссар полиции Ренатас Пожела, по этой горячей линии можно будет анонимно сообщать обо всех проблемах, связанных с наркотиками. По его словам, это станет еще одной мерой в борьбе с потреблением и распространением наркотиков не только в ночных заведениях, но и в школах.
В последнее время в Литве наблюдается рост потребления наркотиков несовершеннолетними.
Только за первое полугодие прошлого года было зарегистрировано 75 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступных деяний, связанных с хранением наркотических и психотропных веществ и их контрабандой, а за тот же период 2022 г. – 66 несовершеннолетних.
В прошлом году также увеличилось количество административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических или психотропных веществ, – данные правонарушения были совершены несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, которые не могут быть привлечены к административной ответственности в силу возраста.
За весь 2022 год выявлено 94 таких несовершеннолетних, а за 9 месяцев прошлого года – 121.