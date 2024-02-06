В Литве начинает работу анонимная горячая линия для сообщений о наркоторговцах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Renatas Požela and Agnė Bilotaitė
Renatas Požela and Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Со вторника в Литве начинает работу анонимная горячая линия для сообщения о наркоторговцах. Как указывает МВД, звонки на номер 8700 60 777 будут доступны в будние дни с 07:00 до 20:00.

"Надеюсь, телефонная линия для сообщения о сбыте наркотических веществ принесет положительные результаты", – говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как ранее заявил комиссар полиции Ренатас Пожела, по этой горячей линии можно будет анонимно сообщать обо всех проблемах, связанных с наркотиками. По его словам, это станет еще одной мерой в борьбе с потреблением и распространением наркотиков не только в ночных заведениях, но и в школах.

В последнее время в Литве наблюдается рост потребления наркотиков несовершеннолетними.

Только за первое полугодие прошлого года было зарегистрировано 75 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступных деяний, связанных с хранением наркотических и психотропных веществ и их контрабандой, а за тот же период 2022 г. – 66 несовершеннолетних.

В прошлом году также увеличилось количество административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических или психотропных веществ, – данные правонарушения были совершены несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, которые не могут быть привлечены к административной ответственности в силу возраста.

За весь 2022 год выявлено 94 таких несовершеннолетних, а за 9 месяцев прошлого года – 121.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии