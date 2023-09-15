В Литве на границе задержан украинец с поддельными документами

 
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ФОТО: VSAT

На границе с Польшей литовские пограничники задержали гражданина Украины за рулем автомобиля Toyota RAV 4. Водитель предъявил предположительно поддельные водительские права. За это ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщает Погранслужба Литвы.

В среду после полуночи сотрудники Варенского погранотряда остановили для досмотра автомобиль Toyota RAV 4, прибывший из Польши. 52-летний гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, находился за рулем внедорожника с польскими регистрационными номерами.

Во время контроля он предъявил пограничникам свои личные документы. Однако у них возникли сомнения по поводу водительских прав, якобы выданных в Украине. Возникло подозрение, что документ, скорее всего, поддельный: имитация микротекста, защита от ультрафиолета, отсутствие голографических элементов. И самая характерная деталь: нереальный срок действия — 30 лет.

Предварительное расследование показало, что водительские права украинца являются полной подделкой. Кроме того, было установлено, что номерные знаки внедорожника принадлежат совершенно другому автомобилю.

Пограничники задержали водителя на 48 часов и заключили его под стражу. Автомобиль передали владельцам, которые приехали позже и предоставили необходимые документы.

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

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