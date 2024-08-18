В Литве на 60% увеличилось число случаев клещевого энцефалита

По предварительным данным, в июле клещевым энцефалитом заболел 201 человек. Это на 76 случаев больше, чем в июне. Как сообщили в НЦОЗ, большинство заболевших (139 человек) не были привиты.

В прошлом месяце зафиксирован один случай смерти от клещевого энцефалита, сообщили в центре. НЦОЗ напоминает, что вакцинация на данный момент является наиболее эффективным средством защиты от клещевого энцефалита. При вакцинации по обычному графику первые две дозы вводятся с интервалом 1–3 месяца, затем третья и укрепляющая дозы варьируются в зависимости от производителя вакцины, но обычно третья доза вводится через 5–12 месяцев после второй.