Гражданин Польши Яцек Яворек (1969 г.р.) подозревается в убийстве трех человек.

В ночь с 9 на 10 июля 2021 года в Польше, в Боровце, Яворек застрелил своего брата, его жену и 17-летнего сына.

На Явореке в момент совершения преступления была черная/темно-синяя майка, серый свитер, джинсы, белые кеды.

Подозреваемый вооружен и очень опасен.

Выдан европейский ордер на его арест.

Яворек скрывается в одной из стран Евросоюза.

Приметы: рост 176 см, крупного телосложения, короткие волосы, синие глаза.

Особые приметы: на правом плече нарост 5–7 см, заметный через одежду.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, просьба звонить по номерам 112 или +48 798 032 094.