Гражданин Польши Яцек Яворек (1969 г.р.) подозревается в убийстве трех человек.
В ночь с 9 на 10 июля 2021 года в Польше, в Боровце, Яворек застрелил своего брата, его жену и 17-летнего сына.
На Явореке в момент совершения преступления была черная/темно-синяя майка, серый свитер, джинсы, белые кеды.
Подозреваемый вооружен и очень опасен.
Выдан европейский ордер на его арест.
Яворек скрывается в одной из стран Евросоюза.
Приметы: рост 176 см, крупного телосложения, короткие волосы, синие глаза.
Особые приметы: на правом плече нарост 5–7 см, заметный через одежду.
Если вы располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, просьба звонить по номерам 112 или +48 798 032 094.
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