"С глубоким прискорбием и сожалением сообщаю, что не всегда члены Церкви сохраняют верность призыву Божьему и иногда наносят боль не только тем, кому приносят непоправимый ущерб, но и всей общине верующих.

В 2019 году в Тельшяйском епископстве провели расследование в связи с недолжным поведением ксендза Йонаса Кусаса в отношении несовершеннолетних в последнем десятилетии ХХ века. Поскольку обвинения подтвердили Конгрегация учения веры 25 ноября 2019 г. упразднила срок давности и указала начать уголовный процесс", - сообщил епископ Альгирдас Юрявичюс.

Сообщается, что все материалы расследования были переданы асессорам, которые в своих выводах указали, что Кусас виновен в развращении и использовании несовершеннолетних.

Юрявичюс информирует, что ксендза Кусаса извергли из священного чина.

Пострадавшим предложили духовную и психологическую помощь в рамках церковных норм.

"Призываю всю общину верующих сделать все, чтобы такие страшные преступления больше не повторились", - писал епископ.