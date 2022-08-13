"С глубоким прискорбием и сожалением сообщаю, что не всегда члены Церкви сохраняют верность призыву Божьему и иногда наносят боль не только тем, кому приносят непоправимый ущерб, но и всей общине верующих.
В 2019 году в Тельшяйском епископстве провели расследование в связи с недолжным поведением ксендза Йонаса Кусаса в отношении несовершеннолетних в последнем десятилетии ХХ века. Поскольку обвинения подтвердили Конгрегация учения веры 25 ноября 2019 г. упразднила срок давности и указала начать уголовный процесс", - сообщил епископ Альгирдас Юрявичюс.
Сообщается, что все материалы расследования были переданы асессорам, которые в своих выводах указали, что Кусас виновен в развращении и использовании несовершеннолетних.
Юрявичюс информирует, что ксендза Кусаса извергли из священного чина.
Пострадавшим предложили духовную и психологическую помощь в рамках церковных норм.
"Призываю всю общину верующих сделать все, чтобы такие страшные преступления больше не повторились", - писал епископ.
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