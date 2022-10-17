В Литве криминалисты задержали контрабанду сигарет на 3 млн евро

Сообщается, что на одной из площадок разгрузки торфа в Мариямполе была задержана группа мужчин, которые грузили из товарных вагонов поезда на трактор спрятанные в торфе коробки с контрабандными сигаретами.
В ходе операции было задержано в общей сложности 1895 коробок различных контрабандных сигарет общей рыночной стоимостью около 3 млн евро.
Начато досудебное расследование. Контрабанда в таких масштабах наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон
В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон.
Эфир Delfi: Россия признана страной-террористом. Что за этим последует?
Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) в своей...
Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС
Начало дня с чашки горячего кофе может стать настоящей...
Соратница Палецкиса: Международный форум добрососедства намерен расширяться в Польше и Латвии
Ассоциация, созданная соратниками осужденного за...
Глава МИД Литвы: мы не можем ждать, когда Россия изменится
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...