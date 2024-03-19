В Литве гражданин Латвии попался на перевозке группы нелегалов

Как отмечают в Государственной службе погранохраны Литвы, автомобиль Saab 9-3 с латвийскими госномерами остановили для проверки в ночь с субботы на воскресенье возле деревни Сеносес Радишкес. За рулем оказался 45-летний гражданин Латвии, предъявивший личные документы, а также документы на автомобиль.

Его пассажирами оказались четверо молодых афганцев в возрасте от 20 до 31 года. При себе у них не было документов, дающих право на въезд и пребывание в Литве.

Водитель объяснил пограничникам, что ему через приложение Telegram поступило предложение забрать четырех человек в одном из городов Латвии и отвезти их в Германию. За эту услугу было предложено вознаграждение в размере 700 евро за каждого нелегала.

Один из афганцев также рассказал пограничникам, что их группа проникла в Латвию на неустановленной территории после незаконного пересечения границы между Беларусью и Латвией.