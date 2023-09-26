В литовских лесах вместо боровиков "прорастают" контрабандные сигареты

Сотрудники Варенского погранотряда при патрулировании в лесной зоне, недалеко от деревни Ашашнинкяй, примерно в 1 км от государственной границы, заметили тщательно спрятанные три картонные упаковки в полиэтилене.
"Боровики" были замаскированы еловыми ветками и травой.
Распаковав спрятанное, пограничники обнаружили 3000 пачек контрабандных сигарет "Минск Капитал QS" и "NZ Gold" с белорусской маркировкой.
В Варенском приграничном округе начато досудебное расследование.
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