В литовских лесах "прорастают" и контрабандные сигареты

 
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ФОТО: VSAT

Дзукия в этом году не может похвастаться обилием боровиков. Зато в местных лесах обильно "прорастают" белорусские сигареты. Пограничники нашли их под елью в окрестностях села Ашашнинкай, сообщает Погранслужба Литвы.

Сотрудники Варенского погранотряда при патрулировании в лесной зоне, недалеко от деревни Ашашнинкай, примерно в 1 км от государственной границы, заметили тщательно спрятанные три картонные упаковки в полиэтилене.

"Боровики" были замаскированы еловыми ветками и травой.

Распаковав спрятанное, пограничники обнаружили 3000 пачек контрабандных сигарет "Минск Капитал QS" и "NZ Gold" с белорусской маркировкой.

В Варенском приграничном округе начато досудебное расследование.

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