В Летварисе во время пожара повреждены пять автомобилей

28 декабря, в 6.41 ч. пожарным-спасателям сообщили о пожаре в Лентварисе, на ул. Яжеро. Сообщалось, что горят три автомобиля.

Когда пожарные-спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят автомобили Audi, три Mercedes-Benz и один BMW. Первым загорелся Mercedes-Benz. Его владелец сказал, что утром собрался ехать на работу, но не смог открыть машину с помощью пульта. Включились фары, а потом загорелся автомобиль.

Владелец авто бросился будить соседей, чтобы они спасали свои автомобили.

Пожарным-спасателям пришлось вызывать полицию, поскольку между владельцами автомобилей разгорелся конфликт.

Mercedes-Benz и стоявший рядом с ним автомобиль Audi полностью сгорели. Значительно поврежден еще один Audi. Расплавилась задняя фара и бампер BMW X6.

Выяснилось, что из Mercedes-Benz вылилось горючее и загорелось. "Ручей" бензина тек под соседний автомобиль Audi, поэтому огонь достиг топливного бака машины, к счастью, взрыва не было.

Всего повреждены 5 автомобилей.