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В Вильнюсском аэропорту пограничники задержали пассажира, прилетевшего из Лондона. Нетрезвый мужчина в самолете шумел, нарушал общественный порядок и не выполнял требования членов экипажа.
В летевшем из Лондона самолете буянил пьяный литовец
© VSAT

В ночь на пятницу пограничники Вильнюсского аэропорта получили сообщение о том, что в самолете, прилетевшем из Лондона, хулиганит пассажир, мужчина не подчиняется требованиям членов экипажа.

По словам пограничников, мужчина вел себя агрессивно, оскорблял членов экипажа нецензурной бранью, шумел, игнорировал просьбы и требования соблюдать порядок и так ставил под угрозу безопасность полета.

Пограничников попросили задержать хулигана. Когда самолет приземлился в Вильнюсе, пограничники и полиция задержали хулигана у трапа. Это был нетрезвый 46-летний житель Друскининкая.

Пограничники передали хулигана в руки полиции, они расследуют обстоятельства инцидента и назначат наказание подозреваемому.

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