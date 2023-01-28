В летевшем из Лондона самолете буянил пьяный литовец

В ночь на пятницу пограничники Вильнюсского аэропорта получили сообщение о том, что в самолете, прилетевшем из Лондона, хулиганит пассажир, мужчина не подчиняется требованиям членов экипажа.
По словам пограничников, мужчина вел себя агрессивно, оскорблял членов экипажа нецензурной бранью, шумел, игнорировал просьбы и требования соблюдать порядок и так ставил под угрозу безопасность полета.
Пограничников попросили задержать хулигана. Когда самолет приземлился в Вильнюсе, пограничники и полиция задержали хулигана у трапа. Это был нетрезвый 46-летний житель Друскининкая.
Пограничники передали хулигана в руки полиции, они расследуют обстоятельства инцидента и назначат наказание подозреваемому.
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