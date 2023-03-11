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В лесу Паневежского района была обнаружена сильно избитая несовершеннолетняя (2006 г.р.). Она находится в больнице. Задержаны четверо несовершеннолетних и один совершеннолетний подозреваемый.
Naujojoje Vilnioje susidūrė 3 automobiliai: dvi sužalotas ir prispaustas moteris vadavo gelbėtojai
Naujojoje Vilnioje susidūrė 3 automobiliai: dvi sužalotas ir prispaustas moteris vadavo gelbėtojai
© DELFI / Julius Kalinskas

Департамент полиции сообщает, что 10 марта, в 21.50 ч. в лесу Паневежского района, деревни Паистрис, была обнаружена сильно избитая несовершеннолетняя (2006 г.р.). Пострадавшая была доставлена в больницу.

По данным полиции, задержаны 5 подозреваемых, 4 из них – несовершеннолетние. В организме подозреваемой девушки 2006 г.р. было 0,67 промилле, юноши 2008 г.р. – 0,95 промилле, молодого человека 2003 г.р. – 1,1 промилле. Были задержаны и двое трезвых несовершеннолетних: 2007 и 2006 г.р.

Все они были арестованы. Начато расследование.

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