В лесу около Электренай обнаружено тело молодого мужчины

Мужчина пропал 26 сентября, около 12 ч., когда он уехал в сторону Каунаса на серебристом Audi A6.

Последнее место, где был зафиксирован мужчина, который пропал - магистраль A1, между Рикантай и Вевисом.

Источники Delfi сообщили, что обнаружено тело мужчины. Дежурный полиции Вильнюсского округа подтвердил, что в лесах Электренского муниципалитета было обнаружено тело.