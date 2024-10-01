2024.10.01 06:55

В лесу около Электренай обнаружено тело молодого мужчины

 
ru.DELFI.lt
Policija miške
Policija miške
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

В минувшие выходные в социальных сетях распространяли просьбу о помощи. Сообщалось, что пропал 33-летний молодой человек. Последнее место, где зафиксировано его пребывание - дорога Вильнюс-Каунас.

Мужчина пропал 26 сентября, около 12 ч., когда он уехал в сторону Каунаса на серебристом Audi A6.

Последнее место, где был зафиксирован мужчина, который пропал - магистраль A1, между Рикантай и Вевисом.

Источники Delfi сообщили, что обнаружено тело мужчины. Дежурный полиции Вильнюсского округа подтвердил, что в лесах Электренского муниципалитета было обнаружено тело.

В понедельник поздно вечером на месте происшествия работали эксперты. По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

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