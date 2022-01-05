Местные СМИ сообщают, что это, возможно, тело супруги члена горсовета Шилутского района, бывшего депутата Аудрюса Эндзинаса.
По словам представителя полиции, тело женщины было обнаружено в лесу. По предварительным данным, об ее исчезновении в среду утром сообщил муж. Он сказал, что жена ушла из дома во вторник вечером и не вернулась.
Полиция выясняет причину смерти женщины.
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