Местные СМИ сообщают, что это, возможно, тело супруги члена горсовета Шилутского района, бывшего депутата Аудрюса Эндзинаса.

По словам представителя полиции, тело женщины было обнаружено в лесу. По предварительным данным, об ее исчезновении в среду утром сообщил муж. Он сказал, что жена ушла из дома во вторник вечером и не вернулась.

Полиция выясняет причину смерти женщины.