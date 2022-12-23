В Лентварисе 18-летний юноша ранил себя стрелой от арбалета

В четверг, в 23.24 ч., в вильнюсскую больницу из Лентвариса доставили и госпитализировали юношу (2004 г.р.), который ранил себя стрелой от арбалета.

В кармане куртки юноши обнаружили револьвер ME 38 Compact и 5 гильз.

Начато расследование.