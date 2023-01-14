В Лаздияй пьяная несовершеннолетняя везла на машине нескольких нетрезвых подростков

Полиция Алитусского района сообщает, что 14 января около 00.40 в г. Лаздияй, на ул. М. Густайчё, для досмотра был остановлен автомобиль Ligier IXO, которым управляла несовершеннолетняя (2006 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1.96 пром).
Трое других несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения ехали вместе.
Несовершеннолетних передали специалистам по защите прав детей.
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