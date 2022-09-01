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В Лаздийском районе столкнулись внедорожник и мотоцикл. Жизнь мотоциклиста находится в опасности.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщил, что 31 августа, в 19 ч., в деревне Шештокай (Лаздийский район), на ул. Ково 11-осёс, столкнулись мотоцикл Suzuki и внедорожник Mitsubishi L200.

В ДТП серьезно пострадал мотоциклист (31 год), его жизни угрожает опасность.

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