Департамент полиции сообщил, что 31 августа, в 19 ч., в деревне Шештокай (Лаздийский район), на ул. Ково 11-осёс, столкнулись мотоцикл Suzuki и внедорожник Mitsubishi L200.

В ДТП серьезно пострадал мотоциклист (31 год), его жизни угрожает опасность.