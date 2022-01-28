27 января, в 19.18 ч., в Лаздийском районе мужчина (1968 г.р.) сообщил, что вызвал врачей скорой помощи своей матери.
По вызову, по его словам, приехал явно нетрезвый экипаж скорой. Мужчина сказал, что нетрезвой была и фельдшер, и водитель. От них исходил запах перегара.
Мужчина вызвал полицию, забрал ключ у водителя скорой.
На месте происшествия, в деревне Палюнай (Лаздийский район) полиция проверила на трезвость фельдшера (1969 г.р.), женщина была пьяна (1.82 промилле). Водитель скорой с места происшествия сбежал.
Ведется расследование.
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