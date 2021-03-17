В Лаздийском районе отец спас упавшего в колодец 8-летнего сына

О несчастье сообщили в 18.15 ч.
О несчастье сообщил отец мальчика. Пожарные-спасатели сказали, что мальчика и его отца вытащили из колодца.
По предварительным данным, их жизни опасность не грозит.
Полиция сообщила, что мальчик открыл крышку колодца во дворе дома и упал в него, увидев это, отец спустился по веревке за ребенком в колодец и вытащил мальчика из воды.
Из колодца он позвонил по номеру 112, поскольку у него не было сил подняться наверх с ребенком.
Приехавшие на место происшествия полицейские достали из колодца ребенка, а пожарные-спасатели - его отца. Ни ребенок, ни его отец не пострадали.
Мальчика переодели и передали в руки врачей.
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