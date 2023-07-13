13 июля 2023 г. 16:06

В Лаздийском районе на дороге обнаружено тело человека

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Alytaus apskr. VPK
В Лаздийском районе на дороге обнаружено тело человека. Подозревают, что его сбил автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия.

Полиция сообщает, что 13 июля, в 3.40 ч. поступило сообщение о том, что в Лаздийском районе, на дороге Друскининкеляй-Варненай-Бержиняй, на пути из Варненай в Лепалингис на проезжей части обнаружено тело мужчины. Предполагают, что мужчину насмерть сбил автомобиль.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просьба обращаться к сотруднику полиции Дарюсу Баранаускасу по номерам +370 700 65502, +370 625 38925 или звонить по номеру 112.

Около 15.20 ч. полиция информировала, что 13 июля был обнаружен подозреваемый (1979 г.р.) и автомобиль VW Passat, на котором могло быть совершено ДТП.

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