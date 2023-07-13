В Лаздийском районе на дороге обнаружено тело человека

Полиция сообщает, что 13 июля, в 3.40 ч. поступило сообщение о том, что в Лаздийском районе, на дороге Друскининкеляй-Варненай-Бержиняй, на пути из Варненай в Лепалингис на проезжей части обнаружено тело мужчины. Предполагают, что мужчину насмерть сбил автомобиль.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просьба обращаться к сотруднику полиции Дарюсу Баранаускасу по номерам +370 700 65502, +370 625 38925 или звонить по номеру 112.