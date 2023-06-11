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Врачи и полиция спешили оказать помощь пострадавшим несовершеннолетним в Лаздийском районе и Вильнюсе. Сообщается, что девочки выпали из окон.
В Лаздийском районе и в Вильнюсе 8-летняя и 14-летняя девочки выпали из окон и получили травмы
© DELFI / Erika Venckutė

Как информировал Департамент полиции, 10 июня, около 23.00. 59 мин., девочка 2015 г.р. была доставлена ​​в Алитусскую больницу со двора дома в Лаздийском районе, а затем переведена в Вильнюсскую больницу.

По предварительным данным, девочка в тот же день, около 23:00. 10 мин., выпала из окна второго этажа садового дома. Собран материал по статье 140 Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровью).

11 июня также пострадала несовершеннолетняя в Вильнюсе. В 2 часа 58 мин.
подросток (2009 г.р.) доставлена и госпитализирована в Вильнюсскую больницу. Она выпала из окна дома на на ул. Чюрлёнё в 1 час 50 минут. Собран материал по статье 140 Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровью).

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