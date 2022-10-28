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Департамент полиции информировал о том, что в Лаздийском районе был угнан автомобиль.
В Лаздийском районе двое незнакомцев избили мужчину и угнали его автомобиль
© Shutterstock nuotr.

По предварительным данным, 27 октября, в 20.20 ч., в Лаздийском районе, в городке Рудамина, во двор дома мужчины (1957 г.р.) зашли двое незнакомцев, избили хозяина и угнали его автомобиль VW Passat (1994 г.в.).

Пострадавший от помощи врачей отказался.

Ущерб – 560 евро.

Ведется расследование.

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