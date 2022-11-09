В Латвию пытались ввезти из России более 57 300 евро наличными

Незадекларированные деньги были спрятаны в личных вещах и верхней одежде гражданина России, а найти купюры помогла служебная собака.

По данным Службы госдоходов, деньги были обнаружены 7 ноября в ходе проверки на КПП "Терехово". Изначально таможенник спросил у водителя, въехавшего из России, перевозит ли он наличными сумму, размер которой превышает 10 000 евро, однако россиянин ответил отрицательно. При этом служебная собака, специально обученная на поиски банкнот, указала на водительское сидение и сумку, тем самым обозначив, что там могут быть спрятаны деньги.

После просьбы кинолога водитель предъявил 10 000 евро. Однако у проверяющих возникли сомнения, что это вся сумма. В итоге, проверка продолжилась, и после этого гражданин РФ извлек из кармана верхней одежды пакет с деньгами. Купюры также нашли и в сумке, между личными вещами.

Заполняя декларацию о том, какую сумму наличными он везет, мужчина указал неполные 36 000 евро, однако при пересчете таможенники выяснили, что всего у россиянина при себе было 57 304 евро. По данному делу начат уголовный процесс.