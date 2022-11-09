aA
При проведении контрольных мероприятий на латвийско-российской границе сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) предотвратили попытку провезти без декларирования 57 300 евро наличными.
В Латвию пытались ввезти из России более 57 300 евро наличными
© Kauno teritorinės muitinės nuotr.

Незадекларированные деньги были спрятаны в личных вещах и верхней одежде гражданина России, а найти купюры помогла служебная собака.

По данным Службы госдоходов, деньги были обнаружены 7 ноября в ходе проверки на КПП "Терехово". Изначально таможенник спросил у водителя, въехавшего из России, перевозит ли он наличными сумму, размер которой превышает 10 000 евро, однако россиянин ответил отрицательно. При этом служебная собака, специально обученная на поиски банкнот, указала на водительское сидение и сумку, тем самым обозначив, что там могут быть спрятаны деньги.

Статьи по теме:
В Литве в двух фурах нашли белорусские сигареты на более чем 830 тысяч евро
1,9 млн евро: литовские таможенники задержали груз белорусских контрафактных сигарет

После просьбы кинолога водитель предъявил 10 000 евро. Однако у проверяющих возникли сомнения, что это вся сумма. В итоге, проверка продолжилась, и после этого гражданин РФ извлек из кармана верхней одежды пакет с деньгами. Купюры также нашли и в сумке, между личными вещами.

Заполняя декларацию о том, какую сумму наличными он везет, мужчина указал неполные 36 000 евро, однако при пересчете таможенники выяснили, что всего у россиянина при себе было 57 304 евро. По данному делу начат уголовный процесс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Погоня как в фильме: таможенники задержали контрабанду стоимостью 1 млн. евро

Таможенные криминалисты на прошлой неделе в Лаздияй...

TOP новостей

У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета

С начала ноября в Литве вступил в силу запрет на...

Число вакансий сокращается: спросом пользуются только некоторые специалисты

Инфляция заставляет компании проявлять осторожность,...

Maksimo Galkino pasirodymas Vilniuje Maksimas Galkinas Vilniuje

В Вильнюсе Максим Галкин говорил по-литовски и смеялся над Путиным

Во вторник вечером в вильнюсском концертном зале Compensa...

Новый прогноз: дожди будут идти каждый день

В среду ночью в Литве особых осадков не было.

Rusų kultūros centras

Центр русской культуры в Вильнюсе отказывается от помещений и уходит в виртуальное пространство

Центр русской культуры в Вильнюсе принял решение...