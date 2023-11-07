В Латвии затоплен подвальный этаж Онкологического корпуса больницы им. Страдиня

В целях безопасности отключено электричество, а пациенты переведены в другие корпуса.

Ситуация находится под контролем, лечение пациентов продолжается, утверждают в больнице.

Руководитель отдела общественных отношений PSKUS Янита Вейнберга сообщила, что пока сложно комментировать причины аварии, однако, скорее всего, она связана с канализационной системой или проходящими рядом строительными работами. На данный момент идет активная ликвидация последствий аварии на подвальном этаже — откачивается вода, а техника и медоборудование перенесены в безопасные места.

Вейнберга подчеркнула, что и пациенты, и сотрудники находятся в безопасности, здание полностью закрыто, там сейчас могут находиться только технические работники, ответственные за ликвидацию последствий аварии. В целом 18 пациентов переведены в другие отделения больницы.

Новый корпус больницы Страдиня был сдан в эксплуатацию в 2017 году.