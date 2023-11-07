В Латвии затоплен подвальный этаж Онкологического корпуса больницы им. Страдиня

В целях безопасности отключено электричество, а пациенты переведены в другие корпуса.
Ситуация находится под контролем, лечение пациентов продолжается, утверждают в больнице.
Руководитель отдела общественных отношений PSKUS Янита Вейнберга сообщила, что пока сложно комментировать причины аварии, однако, скорее всего, она связана с канализационной системой или проходящими рядом строительными работами. На данный момент идет активная ликвидация последствий аварии на подвальном этаже — откачивается вода, а техника и медоборудование перенесены в безопасные места.
Вейнберга подчеркнула, что и пациенты, и сотрудники находятся в безопасности, здание полностью закрыто, там сейчас могут находиться только технические работники, ответственные за ликвидацию последствий аварии. В целом 18 пациентов переведены в другие отделения больницы.
Новый корпус больницы Страдиня был сдан в эксплуатацию в 2017 году.
Общий объем финансирования первого этапа строительства составил 87,5 миллион евро, с учетом средств из фондов ЕС.
На данный момент в больнице идет второй этап строительства корпуса A, но есть риск потерять софинансирование ЕС — около 70 миллионов евро.