В Латвии задержан наркодилер из Литвы: изъяты марихуана и кокаин

По данным КРУП, задержание проводилось 19 декабря 2022 года, в одной из квартир в Лиепае. В арендованном жилье полицейские обнаружили более 5 кг марихуаны, более 280 граммов трамадола, а также кокаин и амфетамин. Эти же вещества, но в меньшем количестве, нашли также и в принадлежащем подозреваемому автомобиле. Все изъятые наркотики переданы на экспертизу.
Следствием установлено, что психотропные вещества реализовывались в Лиепае и других городах Латвии. Известно, что за реализацию наркотиков задержанный ранее был объявлен в Литве в международный розыск, а в Лиепае он прятался, скрывая свою личность и пользуясь фальшивыми документами.
Следствие по делу продолжается.
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