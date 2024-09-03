В Латвии сокращены тюремные сроки для двух граждан Литвы, застреливших организатора убийства

Когда Валягин вышел из бара и сел в свою машину, один из подсудимых - водитель автомобиля „Chrysler“ - подъехал к автомобилю Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неизвестный, находившийся в автомобиле „Chrysler“, произвел не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова. Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле „Chrysler“, подбежал к машине Валягина и не менее трех раз выстрелил в Валягина через стекло передней пассажирской двери из пистолета Макарова модифицированной конструкции. В результате выстрелов Валягин выпал из машины, после чего к нему подбежал второй обвиняемый и выстрелил ему в голову.