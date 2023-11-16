В Латвии педофил четыре года сексуально использовал малолетних мальчиков: он знакомился с детьми в Юрмале

По данным пресс-центра Госполиции, следствием было установлено, что мужчина примерно в течение двух лет неоднократно растлевал и сексуально использовал мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Подозреваемый пользовался доверием детей, что позволяло ему совершать преступления в течение длительного периода.

В полиции сообщили также, что информация о возможных рисках поступила в апреле 2023 года от Госслужбы пробации и социального педагога одной из школ. В сообщениях указывалось, что мужчина, возможно, сексуально использует маленьких детей. Реагируя на этот сигнал, полиция начала уголовный процесс и приступила к выяснению обстоятельств.