В Латвии обвиняется в насилии над детьми семейная пара, получившая в 2015 году награду "Гордость Латвии"

Как писала в сентябре Latvijas Avīze, в архиве портала TV3 можно найти имена всех лауреатов премии "Гордость Латвии" — всех, кроме Сандры и Яниса, поскольку информация об их преступлениях в отношении взятых под опеку детей уже была известна.

В 2015 году, после церемонии "Гордость Латвии", журналисты сообщили, что в семье Сандры растут семеро приемных детей, но воспитывались еще несколько. В другой публикации можно было прочитать: "По выходным всегда пекут пироги, яблочный хлеб, торты и булочки, потому что нет возможности купить все сладости. Государственным опекунам выплачивается 54 евро за каждого ребенка, приемным родителям — гораздо больше. Сандра подчеркивает: "Мы не приемная семья, потому что по закону сказано, что детей можно из нее забрать в любой момент, а под опекой они остаются до 18 лет. Я им говорю — я буду вашей мамой даже и после совершеннолетия, о дальнейшем вы сами решите".