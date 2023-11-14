В Латвии обнаружили 18 тонн продуктов с истекшим сроком годности, вывезенных из Литвы

В Латвию эти продукты были ввезены из Литвы, где в начале лета в ходе международной операции они были изъяты из продажи из-за поддельных сроков годности. О том, что часть этих продуктов могла попасть в Латвию, в соответствующие европейские органы сообщила Литовская продовольственно-ветеринарная служба.

Латвийская ПВС незамедлительно начала расследование, в результате чего удалось выяснить импортера, установить маршрут, а также склад, куда товар был отправлен.

В ходе проверки выяснилось, что товар был ввезен в Латвию литовской компанией MB SYSTEMII, которая приобрела его у литовского предприятия, которого обязали приостановить распространение товара.

На складе были обнаружены различные продукты питания с измененными или исправленными сроками годности — шоколад, конфеты, чипсы, масла, соусы, чай, сухие супы и другие продукты питания. У некоторых срок годности был продлен даже на год.